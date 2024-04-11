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18:50 11.04.2024

Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

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Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує фінансування з боку партнерів власного оборонного виробництва.

"На початку війни в нас не було сучасної західної зброї. У нас був дефіцитний 155-й калібр. Ми ніколи його не виробляли, тому що не були країною НАТО. Ми почали виробляти. Я зараз не буду вам говорити про наші потужності, щоб Росія просто не знала деталей. Проте ми виробляємо 155-й калібр", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі.

Також, за словами Зеленського, Україна не мала ні власних далекобійних дронів, ні сучасних систем радіоелектронної боротьби.

"Сьогодні (наші - ІФ-У) дрони летять більше ніж на тисячу кілометрів. Серйозні дуже дрони. Я думаю, багато хто це бачив... Сьогодні Україна виробляє системи РЕБ, виробляє вже сотнями. Але цього поки що замало. Тому що Росія атакує все. Просто все. І тому в цих напрямах нам потрібна допомога", - сказав він.

Зеленський наголосив: "Де нам потрібна допомога - це фінансування. Фінансування українського виробництва".

"Це те, що реально. Ми щодня, щомісяця, подвоюємо виробництво, коли в нас є фінансування. І мені здається, це дуже важливо і для партнерів. Тому що в нас немає від партнерів жодних секретів. Тож цими технологіями ми обов'язково поділимося. Вони справжні, вони практичні, тому що вони народилися під час війни", - зазначив він.

Глава держави також заявив, що "в нас немає і такого виробництва ППО, як Patriot. Просто немає. Я хочу вам сказати - просто потрібен час. Нам потрібно, щоб партнери нам допомогли".

"Нам не потрібні системи Patriot назавжди. Ми обов'язково зможемо виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми обов'язково це зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. І тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час", - резюмував президент.

Теги: #зеленський #оборонне_виробництво

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