Події

18:30 11.04.2024

Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

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Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони для захисту інфраструктури та життів людей.

"Перше - це ППО. Ми потребуємо захисту Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі.

Глава держави подякував кожному лідеру, який чує українців, готовий допомогти в комунікації з іншими партнерами, щоб Україна отримала системи ППО, які можуть захистити.

Як він наголосив, "вони є у світі і мають захищати життя. ППО - це перший пріоритет наразі".

"Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, і він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, в ніч на 11 квітня Росія завдала чергового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Теги: #енергетика #ппо #зеленський

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