Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію (№10449).

За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Народні депутати підтримали поправку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо виключення із законопроєкту норми про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Онлайн-трансляцію засідання проводить на YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").