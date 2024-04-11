У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони збили в небі над Львівською областю в ніч проти четверга 57 із 82 ударних безпілотних літальних апаратів і ракет, випущених російськими окупантами, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу: 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська обл., рф); 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків - Тамбовська область, рф); 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Бєлгородської обл., рф); 40 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (з районів Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда - Крим). 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору окупованої Запорізької обл.)", - написав Олещук у телеграм-каналі.

За його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555; 39 ударних БПЛА типу Shahed-131/136; 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - повідомив Олещук.

Як повідомлялося, в ніч на 11 квітня РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, частину з них вдалося збити. За словами президента України Володимира Зеленського, російські терористи знову цілилися саме по об'єктах критичної інфраструктури. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що окупанти атакували ракетами й безпілотниками два об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Оніщук повідомила, що кілька ракет і дронів, випущених російськими окупантами по енергетичних об'єктах на заході України вранці в четвер, збили сили протиповітряної оборони в небі над Івано-Франківською областю.