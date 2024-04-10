Президенти України та Швейцарії обговорили проведення Глобального саміту миру в червні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував за рішення Федеральних зборів Швейцарії виділити 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення України.

"Це потужний знак солідарності з українцями, які постраждали від війни", - заявив він.

Співрозмовники обговорили практичні питання організації першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.

Зеленський та Амгерд домовилися продовжувати роботу із залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті для напрацювання спільного бачення щодо практичного досягнення справедливого, сталого та всеосяжного миру для України.

Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації Української формули миру, зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, Мальті та Давосі.