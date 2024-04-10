Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським презентував пакет підтримки Україні й назвав зустріч з українським лідером конструктивною, повідомляє LRT.

"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна й хороша зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки. Хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми шукатимемо всі шляхи й можливості для його подальшого збільшення", - наводить видання висловлювання міністра в повідомленні на сайті LRT у середу.

За словами Кащюнаса, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.

Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні розміром EUR200 млн вже виділено EUR84 млн - на EUR20 млн більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість. Але ми ще маємо розібратися з правовими рамками, і постачатимемо безпілотники українцям, які потім буде випробувано на полі бою", - сказав Кащюнас.