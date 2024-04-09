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18:56 09.04.2024

Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

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Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

Київський окружний адміністративний суд 4 квітня за власною ініціативою виніс ухвалу про подальший розгляд справи за позовом акціонера й члена наглядової ради банку "Авангард" Макара Пасенюка до Національного банку України (НБУ) щодо питання профпридатності в закритому судовому засіданні, повідомив Нацбанк.

"Представники Національного банку України заперечували проти подальшого розгляду справи в закритому судовому засіданні. Але суд виніс ухвалу про подальший розгляд справи в закритому судовому засіданні", - повідомили в пресслужбі НБУ у вівторок.

Регулятор також поінформував, що позивачі-акціонери змінили свого представника в суді - тепер ним є асоційований партнер адвокатського об'єднання "Скляренко, Сидоренко та партнери" Андрій Тригуб.

"Водночас НБУ подасть до суду клопотання про розгляд справи у відкритому судовому засіданні й заперечення проти доказів, які витребувані судом у позивача з порушенням процесуальних норм", - заявили в Нацбанку.

У пресслужбі групи ICU Пасенюка й Костянтина Стеценка агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що пов'язують ухвалу суду про закритий режим засідань із тим, що у справі розглядатимуть документи та інформацію, які становлять банківську таємницю. На думку групи, НБУ має бути зацікавлений у такому розгляді, оскільки зобов'язаний захищати банківську таємницю.

"На жаль, це вже не вперше, як ми спостерігаємо дії НБУ щодо нехтування законом заради задоволення власних амбіцій. Саме через подібні дії регулятора Пасенюк і Стеценко подали ці позови до НБУ з вимогою скасування протиправних рішень", - зазначили в пресслужбі ICU.

Щодо подання до суду доказів, про які йдеться в повідомленні НБУ, у групі заявили, що це є прямою вимогою суду, яку буде виконано.

"У будь-якому разі, незалежно від рівня відкритості судових засідань, акціонери банку рівноцінно виважено і далі доводитимуть безпідставність рішень НБУ й захищатимуть свої законні інтереси в тих юрисдикціях, де банківська група провадить свою діяльність. На стабільність і якість роботи групи ICU ці судові розгляди не впливають", - підсумували в групі.

Зі свого боку Нацбанк зазначив, що в умовах, які склалися, не може коментувати нову інформацію, яка надходитиме до суду й буде озвучена під час нього.

"Ми не зможемо, зокрема, надавати й коментувати інформацію, що міститься в банківських виписках про виплату винагороди позивачеві, які суд витребував у позивача", - зазначає центробанк.

Проте він зауважив, що може усно й письмово коментувати інформацію, яка надходила до суду, міститься у відзиві Нацбанку на позов, поясненнях щодо обставин виплати винагороди членам наглядової ради банку, її суми, підстав для ухвалення рішення про невідповідність Пасенюка вимогам щодо профпридатності, а також інформацію, яку було озвучено під час відкритих судових засідань.

Нацбанк підсумував, що продовжить у судовому порядку доводити обґрунтованість рішення щодо невідповідності тепер уже ексголови наглядової ради банку "Авангард" Стеценка й члена наглядової ради Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

У НБУ зазначили, що наступний розгляд справи за позовом Пасенюка в режимі закритого судового засідання відбудеться 10 квітня об 11:00 у Київському окружному адміністративному суді.

Як повідомлялося, 1 травня 2023 року НБУ визнав власників банку "Авангард" такими, що не відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, а в листопаді змусив їх покинути наглядову раду фінустанови. Після чого Стеценко і Пасенюк оскаржили в Київському окружному адміністративному суді рішення НБУ про їхню невідповідність кваліфікаційним вимогам.

У січні 2024 року Нацбанк тимчасово позбавив права голосу власників фінансової групи ICU і банку "Авангард", який до неї входить, Стеценка і Пасенюка щодо 50% пакетів акцій згаданого банку, які належать кожному з них опосередковано.

"Авангард" розцінив такі дії як необґрунтований тиск з боку регулятора.

У ЗМІ раніше пов'язували спір між власниками "Авангарду" та НБУ зі значною виплатою винагороди Пасенюку та Стеценку, яка нібито стала можливою завдяки наявності в банку ОВДП, які раніше належали "дочці" російського Сбербанку.

За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року банк "Авангард" посідав 53-тє місце за загальними активами - 1,04 млрд грн – серед 63 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за минулий рік становив 102,06 млн грн.

Теги: #нбу #пасенюк

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