За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав 3 ракетних і 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у понеділок увечері, ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білопілля Сумської області та міста Суми, Петропавлівки Харківської області, Стельмахівки, Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області, Іванівського, Роздолівки, Костянтинівки, Новобахмутівки, Новоселівки Першої, Очеретиного, Уманського, Олександрополя, Водяного, Урожайного Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Від артилерійських і мінометних обстрілів окупантів постраждали понад 120 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та місто Херсон.