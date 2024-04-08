Події

18:54 08.04.2024

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

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У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

Унаслідок російського ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі загинули три людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три життя обірвав ворожий ракетний удар по промисловому об'єкту Запоріжжя. Вісім осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Попередньо пошкоджено 14 будівель, зокрема сім багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я та заклад культури.

Теги: #запоріжжя #ракетний_удар

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