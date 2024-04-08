Українські школи за кордоном потребують навчальних програм і підручників - Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголосили на потребі в навчальних програмах і підручниках для українських шкіл за кордоном.

"Міносвіти спільно з державною установою «Український інститут розвитку освіти» розробили адаптовані програми щодо вивчення української мови, літератури, історії та географії у закладах загальної середньої освіти. Так, відповідні методичні рекомендації з української мови вже розміщені на сайті МОН. Рекомендації з інших трьох предметів були розроблені пізніше, тому наразі готується наказ щодо їх затвердження", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції за результатами наради.

Зазначається, що також було наголошено на необхідності розроблення програм з української мови як іноземної.

"Віцепрем’єр доручила відповідальному відомству створити робочу групу задля прискорення питання затвердження програм українознавчого компонента, а також проконсультуватися із представниками закладів освіти в Польщі щодо особливостей таких програм", - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Мінреінтеграції спільно з Міносвіти активно спілкуватимуться з міжнародними партнерами щодо виділення коштів на підручники.

"Першого вересня тисячі українських дітей за кордоном підуть до школи. Тоді особливо гостро постануть питання щодо того, як вони здобуватимуть освіту. Тому ми маємо вирішити ці питання максимально оперативно", - цитує Верещук пресслужба.