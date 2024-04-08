Випущена ворогом по Києву ракета "Циркон" була досить новою - ПС ЗСУ

Експерти встановили, що випущена ворогом по Києву гіперзвукова ракета "Циркон" була виготовлена вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. Як ми знаємо, за даними ГУР, їх залишилося майже 1 тис. І ворог постійно використовує нові ракети. Тобто запас уже в них досить суттєво вичерпаний. Ми це бачимо навіть за аналізом нещодавно застосованих ворогом ракет. Наприклад, коли він застосовував "Циркон". Так, Київський дослідницький експертний центр встановив, що ракета була досить новою, тобто вже під час повномасштабного вторгнення була вироблена ця ракета", - сказав він в ефірі телемарафону.

Речник додав, що водночас видно, що противник накопичує запас ракет протягом певного часу. Крім цього, у такий спосіб ворог випробовує українську ППО і випробовує свої ракети, додав Євлаш.

"Одна з функцій таких ударів, зокрема, розвідувальна", - наголосив він.

Раніше видання Defense Express із посиланням на джерела повідомило, що 25 березня Росія завдала по Києву ударів двома своїми новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон".

Видання зазначає, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого. Тоді, найімовірніше, пошкоджена ракета впала на дорогу в Деснянському районі.

До цього в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 березня близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі було знищено.