Забруднення повітря на Житомирщині не фіксується, оголошені у Звягельській громаді заходи мають превентивний характер - ОВА

Забруднення повітря в Житомирській області поки що не фіксують, оголошені в Звягельській громаді заходи мають превентивний характер, заявив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

За його словами, "вночі о 2:35 під час нальоту ударних БпЛА було збито декілька "Шахедів", сталося пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, але постраждалих немає, це найголовніше", - зазначив Бунечко в ефірі "Радіо Свобода" в понеділок.

"Органи місцевого самоврядування у Звягельській громаді ухвалили рішення про те, що краще не виходити на вулицю, і діти навчатимуться в дистанційному режимі, але це рішення має, скоріше, превентивний характер. І це більше перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації", - сказав він.

"Наразі прямої загрози немає, працює оперативно-слідча група для фіксації злочинів РФ проти мирної інфраструктури... І працює екологічна інспекція, щоб "заспокоїти громадян", - заявив Бунечко. За його словами, пожежу на об'єкті інфраструктури локалізовано.

Раніше повідомлялося, що Звягельська міська рада повідомила на сторінці в мережі "Фейсбук", що існує пряма загроза забруднення повітря. "Тому рекомендується залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким нема з ким залишити дітей, працюватимуть чергові групи", - йдеться в повідомленні міськради.