Події

10:06 08.04.2024

Забруднення повітря на Житомирщині не фіксується, оголошені у Звягельській громаді заходи мають превентивний характер - ОВА

1 хв читати
Забруднення повітря на Житомирщині не фіксується, оголошені у Звягельській громаді заходи мають превентивний характер - ОВА

Забруднення повітря в Житомирській області поки що не фіксують, оголошені в Звягельській громаді заходи мають превентивний характер, заявив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

За його словами, "вночі о 2:35 під час нальоту ударних БпЛА було збито декілька "Шахедів", сталося пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, але постраждалих немає, це найголовніше", - зазначив Бунечко в ефірі "Радіо Свобода" в понеділок.

"Органи місцевого самоврядування у Звягельській громаді ухвалили рішення про те, що краще не виходити на вулицю, і діти навчатимуться в дистанційному режимі, але це рішення має, скоріше, превентивний характер. І це більше перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації", - сказав він.

"Наразі прямої загрози немає, працює оперативно-слідча група для фіксації злочинів РФ проти мирної інфраструктури... І працює екологічна інспекція, щоб "заспокоїти громадян", - заявив Бунечко. За його словами, пожежу на об'єкті інфраструктури локалізовано.

Раніше повідомлялося, що Звягельська міська рада повідомила на сторінці в мережі "Фейсбук", що існує пряма загроза забруднення повітря. "Тому рекомендується залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким нема з ким залишити дітей, працюватимуть чергові групи", - йдеться в повідомленні міськради. 

Теги: #повітря #житомирська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 08.04.2024
У результаті нічної атаки БПЛА в Житомирській області було збито кілька "шахедів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У результаті нічної атаки БПЛА в Житомирській області було збито кілька "шахедів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

10:45 03.04.2024
Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

14:37 26.03.2024
Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

10:58 11.02.2024
Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

01:33 29.01.2024
У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

11:38 17.01.2024
Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

01:33 13.12.2023
Ми хочемо знищити російське домінування у повітрі

Ми хочемо знищити російське домінування у повітрі

16:20 08.12.2023
На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

08:51 22.11.2023
Уночі над Житомирською областю ППО збила два "шахеди"

Уночі над Житомирською областю ППО збила два "шахеди"

12:17 08.09.2023
Будинок-садибу Терещенка в Житомирській області повернуто в держвласність - прокуратура

Будинок-садибу Терещенка в Житомирській області повернуто в держвласність - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

ППО знищено 17 ударних БПЛА та ракету Х-59 - Повітряні сили

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17

"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО - Зеленський

ОСТАННЄ

Ексдиректора Чернівецького перинатального центру засуджено до 6 років в'язниці за підкуп посадовців облради

Петиція до Кабміну щодо створення у структурі Нацполіції підрозділу Зоополіції набрала 25 тис. голосів

У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

Кодекс для проєктування харчоблоків у закладах освіти набуває чинності з 1 травня

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено будинки та електромережі, постраждалих немає

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, три людини поранені

ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

Росіяни обстріляли з РСЗВ Пологівський район, загинули три людини, ще троє поранені

Армія РФ за минулу добу обстріляла Миколаївський і Вознесенський райони з артилерії, атакувала безпілотниками

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА