Події

02:54 08.04.2024

Війна з ХАМАС далека від завершення - начальник штабу ЦАХАЛу

2 хв читати
Війна з ХАМАС далека від завершення - начальник штабу ЦАХАЛу

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що, незважаючи на виведення військ із сектору Гази, війна проти ХАМАСу триває і ще далека від завершення, повідомляє в неділю The Times of Israel.

Він також сказав, що ЦАХАЛ знатиме, як повернутися до бойових дій у разі перемир'я в рамках угоди зі звільнення заручників, і що повернення заручників є більш терміновою справою, ніж інші цілі.

"Ми ведемо цю війну по-іншому, вона відрізняється від попередніх", - заявив Халеві в заяві для преси, присвяченій шести місяцям з моменту наступу ХАМАСу 7 жовтня.

"Війна в Газі триває, і ми далекі від її припинення. Високопоставлені чиновники ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми доберемося до них. Ми досягаємо прогресу, продовжуємо вбивати дедалі більше терористів і командирів і знищувати дедалі більше інфраструктур терору, зокрема й минулої ночі", - сказав він.

"Ми не залишимо бригади ХАМАСу активними в жодній частині сектора. У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо". Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо ввезення гуманітарної допомоги в сектор. ХАМАС зацікавлений у тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб домогтися припинення війни", - заявив Халеві.

За його словами, "ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу і перешкоджає її розподілу, щоб повернутися і контролювати сектор Газа, цього не повинно статися".

"Тому ми продовжуємо ліквідовувати військовий і урядовий потенціал ХАМАСу, щоб домогтися... стабільності в регіоні", - продовжив Халеві.

Як повідомлялося раніше, Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня сектору Гази, на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, до завдання якої належить забезпечення безпеки коридору, що пов'язує південь Ізраїлю з узбережжям сектору Гази. Виведення військ відбулося через чотири місяці після початку боїв у районі міста Хан-Юніс і через півроку після того, як рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль.

Теги: #хамас #ізраїль #газа #цахал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 07.04.2024
Президент Єгипту обговорив із главою ЦРУ ситуацію в Секторі Гази

Президент Єгипту обговорив із главою ЦРУ ситуацію в Секторі Гази

13:49 07.04.2024
Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ

Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ

07:19 05.04.2024
США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

07:11 05.04.2024
Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

02:14 04.04.2024
Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

07:07 03.04.2024
Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

15:43 02.04.2024
Посол Корнійчук подякував меру Тель-Авіва за підтримку проукраїнських акцій

Посол Корнійчук подякував меру Тель-Авіва за підтримку проукраїнських акцій

19:16 30.03.2024
Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

12:26 30.03.2024
Ізраїль пропонує тимчасово розмістити в Газі багатонаціональні збройні сили арабських країн - ЗМІ

Ізраїль пропонує тимчасово розмістити в Газі багатонаціональні збройні сили арабських країн - ЗМІ

01:39 30.03.2024
США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО - Зеленський

МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

У Єйську дрони ГУР вразили чотири Су-30 і літак-амфібію - ЗМІ

Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

ОСТАННЄ

Еквадор здійснив наліт на посольство Мексики в Кіто

Російська пропаганда просочилася в Конгрес - конгресмен Тернер

Росіяни 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

У Криворізькому районі збито ворожу ракету - голова ОВА

У Качкарівці внаслідок російського удару є поранений - Херсонська ОВА

У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО - Зеленський

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених у Кринках

Обстріли РФ забрали життя двох жителів Донецької області в неділю, один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА