Війна з ХАМАС далека від завершення - начальник штабу ЦАХАЛу

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що, незважаючи на виведення військ із сектору Гази, війна проти ХАМАСу триває і ще далека від завершення, повідомляє в неділю The Times of Israel.

Він також сказав, що ЦАХАЛ знатиме, як повернутися до бойових дій у разі перемир'я в рамках угоди зі звільнення заручників, і що повернення заручників є більш терміновою справою, ніж інші цілі.

"Ми ведемо цю війну по-іншому, вона відрізняється від попередніх", - заявив Халеві в заяві для преси, присвяченій шести місяцям з моменту наступу ХАМАСу 7 жовтня.

"Війна в Газі триває, і ми далекі від її припинення. Високопоставлені чиновники ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми доберемося до них. Ми досягаємо прогресу, продовжуємо вбивати дедалі більше терористів і командирів і знищувати дедалі більше інфраструктур терору, зокрема й минулої ночі", - сказав він.

"Ми не залишимо бригади ХАМАСу активними в жодній частині сектора. У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо". Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо ввезення гуманітарної допомоги в сектор. ХАМАС зацікавлений у тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб домогтися припинення війни", - заявив Халеві.

За його словами, "ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу і перешкоджає її розподілу, щоб повернутися і контролювати сектор Газа, цього не повинно статися".

"Тому ми продовжуємо ліквідовувати військовий і урядовий потенціал ХАМАСу, щоб домогтися... стабільності в регіоні", - продовжив Халеві.

Як повідомлялося раніше, Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня сектору Гази, на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, до завдання якої належить забезпечення безпеки коридору, що пов'язує південь Ізраїлю з узбережжям сектору Гази. Виведення військ відбулося через чотири місяці після початку боїв у районі міста Хан-Юніс і через півроку після того, як рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль.