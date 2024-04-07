Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 26 атак окупантів, на новопавлівському - 17

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, при цьому на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському та новопавлівському напрямках. "На Бахмутському напрямку противник здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення... На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили п'ять атак неподалік населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове на Донеччині, де окупанти намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів за підтримки авіації.

На херсонському напрямку ворог здійснив вісім безуспішних атак позицій українських військ.

На лиманському та оріхівському напрямках відбито по дві атаки противника в районі Тернів, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.