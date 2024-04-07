Російські війська за добу здійснили десять ракетних і 88 авіаударів

Ворог завдав 10 ракетних і 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

У Генштабі наголосили, що в ніч на неділю російські окупанти вкотре атакували Україну, задіявши для цього 17 БПЛА типу Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА були знищені.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Родіонівка Сумської області; Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області; Слов’янськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Бердичі, Калинове, Архангельське, Новоселівка Перша, Селидове, Новопокровське, Семенівка, Очеретине, Яснобродівка, Нетайлове, Скучне, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Макарівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.