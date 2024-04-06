Енергоатом: Завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізьку АЕС підключено до другої лінії живлення

Запорізьку АЕС під'єднано до другої лінії живлення після чергового артилерійського обстрілу, повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Завдяки зусиллям українських енергетиків ЗАЕС підключено до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу рашистськими окупантами. Сьогодні, 6 квітня о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка після обстрілу російськими окупантами була в ремонті", - ідеться в повідомленні "Енергоатома" в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, ця лінія разом із лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ з'єднує станцію з об'єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

Як наголошується в повідомленні, "від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації".