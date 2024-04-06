Зеленський не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що іноземні військові в Україні можуть займатися тренуванням українських військовослужбовців, а також допомогти ремонтувати військову техніку.

"Кілька пропозицій Емманюеля Макрона я підтримав публічно і в розмові з ним. Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади", - сказав він в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону.

"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", - сказав він.

Зеленський також не бачить підстав відмовитися від прикордонної місії. "Він (Макрон - ІФ-У) запропонував ініціативу бути на кордоні. Ну, як ми можемо відмовлятися? Якщо вони це пропонують і будуть приїжджати, ми будемо тільки підтримувати", - зазначив він.

При цьому Зеленський не готовий запросити в Україну бойові частини. "Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав", - сказав Зеленський.

При цьому він нагадав, що "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".