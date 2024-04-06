Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями
Дату інавгураційного Саміту миру може бути визначено найближчими днями, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Найближчими днями, сподіваюся, що навіть не тижнями, ми узгодимо дату проведення першого інавгураційного саміту у Швейцарії. Ми цю дату маємо узгодити у двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії", - сказав він в інтерв'ю, показаному в суботу в національному телемарафоні.
"Ми розраховуємо, що ми будемо розуміти не тільки дату, а й адженду нашої першої зустрічі. Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому, я думаю, ми побудуємо карту подальших кроків щодо закінчення війни", - сказав він.