РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ в суботу вранці.

"Станом на 07:30 06.04.2024 у Чорному морі (...) 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі (...) 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 9 суден, із них 6 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 14 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.