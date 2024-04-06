Події

09:03 06.04.2024

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

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РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ в суботу вранці.

"Станом на 07:30 06.04.2024 у Чорному морі (...) 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі (...) 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 9 суден, із них 6 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 14 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Теги: #моря #ракетоносії #кораблі_рф

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