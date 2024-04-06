У Запорізькій області через ракетні атаки за добу загинули чотири людини і 25 дістали поранення

У Запорізькій області через ракетні атаки за минулу добу загинуло 4 людини і 25 дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"4 людини загинули, 25 поранено внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя. Протягом доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив Федоров, війська РФ вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю.

"По Роботиному завдали авіаційних ударів. 46 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку і Роботине. 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового", - уточнив Федоров.

За даними обладміністрації, надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".

"Зруйновано промислові підприємства. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - додав глава ОВА.