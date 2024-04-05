За добу на лінії фронту зафіксовано 72 бойові зіткнення

За добу на лінії фронту на сході й півдні України зафіксовано 72 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку українські військовослужбовці відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак у районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку протягом доби ворог за підтримки авіації здійснив одну невдалу спробу атакувати позиції українських військ у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, за добу здійснено 14 безуспішних атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.