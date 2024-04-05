Посол Брінк про атаку по Запоріжжю: РФ має відповісти за ці злочини проти українських цивільних

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську ракетну атаку по Запоріжжю, зазначивши, що РФ має відповісти за свої злочини проти українського цивільного населення.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, убивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин - жахлива схема, очевидно, спрямована на те, щоб убити людей, які приїхали на місце події, і журналістів. Росія має відповісти за ці злочини проти українського цивільного населення", - написала вона в соцмережі Х у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося раніше, окупанти в п'ятницю, 5 квітня, за дві години завдали п'ятьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих і 19 поранених.