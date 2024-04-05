Події

14:37 05.04.2024

У Мінреінтеграції попереджають про поширення в соцмережах неправдивої інформації від імені Верещук про соцдопомогу

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У Мінреінтеграції попереджають про поширення в соцмережах неправдивої інформації від імені Верещук про соцдопомогу

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій попереджають про поширення в соціальних мережах неправдивої інформації начебто від імені віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук про соціальну допомогу.

"Іноді деякі телеграм-канали свідомо чи несвідомо публікують неправдиву інформацію. Особливо це стосується соціальних виплат. Приміром, нещодавно з'явилася фейкова інформація, подана від імені віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук. Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві закликали громадян керуватися лише офіційною інформацією від державних органів, а також не відкривати підозрілі посилання і не надавати свої персональні та банківські дані.

Теги: #фейки #мінреінтеграції

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