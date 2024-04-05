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13:14 05.04.2024

Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

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Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після набуття чинності підписаним президентом України законом, що передбачає зниження віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років, викликатимуть громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент України підписав закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який зменшує з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників. Зокрема громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників і взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Як наголошується в повідомленні Генштабу, "удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини".

Генштаб також звертає увагу, що проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449 від 30.01.2024), ухвалений у першому читанні Верховною Радою України, "передбачає скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку".

"Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років", - наголошується в повідомленні Генштабу.

Водночас, зазначають у Генштабі, у ЗСУ та Держспецслужбі транспорту підлягають звільненню майже 7 тисяч "строковиків", як очікують, їх буде звільнено в запас у квітні-травні. "Відповідно до указу президента України від 07.03.2024 №149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби" протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби. Усього у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", - інформує Генштаб.

"З набранням чинності вищезазначеним законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", - наголошує Генштаб.

Як повідомлялося, президент України 2 квітня підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, ухвалений Верховною Радою ще в травні 2023 року (проєкт № 9281). Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

 

Теги: #генштаб #мобілізація #тцк

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