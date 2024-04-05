Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 80 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Також уночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ударні БПЛА були знищені.

Крім того, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем було близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об'єкти цивільної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.