Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ і двох засобах ППО ворога

За добу підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження противника, 1 станції РЕБ і 2 ворожим засобам ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ і 2 засобах ППО противника", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер увечері.