За добу ворог завдав два ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 2 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у четвер увечері, противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Волфине Сумської області, Огірцеве Харківської області, Дружба, Володимирівка, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області, Роботине Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 105 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.