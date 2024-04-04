Події

19:46 04.04.2024

За добу ворог завдав два ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав два ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 2 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у четвер увечері, противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Волфине Сумської області, Огірцеве Харківської області, Дружба, Володимирівка, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області, Роботине Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 105 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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