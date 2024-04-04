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16:37 04.04.2024

Влада Фінляндії вирішила залишити закритим кордон із РФ до подальших розпоряджень

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Влада Фінляндії вирішила залишити закритим кордон із РФ до подальших розпоряджень

Влада Фінляндії ухвалила рішення про подовження закриття кордону з РФ на невизначений період, повідомляє в четвер Bloomberg із посиланням на заяву фінського уряду.

"Фінляндія залишить закритим кордон із Росією до подальшого повідомлення", - інформує агентство.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 22 листопада 2023 року заявив, що його країна закриє всі КПП на кордоні з Росією, крім одного, через погіршення ситуації з потоком нелегальних мігрантів.

У лютому 2024 року уряд Фінляндії оголосив, що КПП, які неодноразово закривалися раніше, на східному кордоні залишаться закритими до 14 квітня.

Теги: #рф #кордон #закриття #фінляндія

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