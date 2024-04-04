Події

11:02 04.04.2024

В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

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В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

В Україні має бути створено державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, власником якого визначено Державну службу з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр розповів, що МВС надає інформацію про стан забрудненості мінами й розмінування території України Центру гуманітарного розмінування. Керівник відомства уточнив, що центр перебуває на етапі становлення, а координує його діяльність Міністерство економіки України.

"Готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС, але ця інформація повинна верифікуватись і Центром гуманітарного розмінування", - повідомив Клименко.

Теги: #клименко #мвс

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