Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника біля населеного пункту Андріївка Луганської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак неподалік Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, на південному сході від Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, на південний схід від Водяного, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дії.