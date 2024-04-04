Події

07:43 04.04.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

2 хв читати
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника біля населеного пункту Андріївка Луганської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак неподалік Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, на південному сході від Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, на південний схід від Водяного, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 04.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила шість ракетних і 85 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила шість ракетних і 85 авіаударів

07:32 04.04.2024
Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

07:27 04.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

19:48 03.04.2024
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

19:40 03.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

08:03 03.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

07:44 03.04.2024
Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

07:31 03.04.2024
Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

07:25 03.04.2024
За добу на фронті було 75 бойових зіткнень, ЗС України тримають оборону на семи напрямках

За добу на фронті було 75 бойових зіткнень, ЗС України тримають оборону на семи напрямках

07:19 03.04.2024
Окупанти за добу завдали по Україні 2 ракетних і 78 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали по Україні 2 ракетних і 78 авіаційних ударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

У Харкові вже 5 загиблих і 5 постраждалих

Троє рятувальників загинули, 1 поранений унаслідок нічної атаки дронів на Харків - мер міста

Унаслідок нічного удару по Харкову загинули 3 людини, почалася пожежа - мер Харкова

ОСТАННЄ

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Війська РФ за добу завдали 320 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області

4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

Білий дім доручає НАСА створити стандарт часу для Місяця

Кількість постраждалих після удару безпілотниками по житловій забудові Харкова зросла до 10 осіб - голова ОВА

Щонайменше дев'ятеро людей загинули під час землетрусу на Тайвані

У Харкові вже 5 загиблих і 5 постраждалих

Троє рятувальників загинули, 1 поранений унаслідок нічної атаки дронів на Харків - мер міста

Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА