Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила шість ракетних і 85 авіаударів

Ворог завдав 6 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.