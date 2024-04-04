Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 четверга.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БПЛА та 1 іншому важливому об'єкту противника.