Події

22:06 03.04.2024

Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Мешканку Мерефи поранено внаслідок ворожого ракетного удару, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури в середу.

"Близько 18:20 ЗС РФ завдали удару, за попередніми даними, протикорабельною ракетою Х-59МК, по Мерефі (Харківська обл.). Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Поранено 55-річну жінку", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #україна #харківська_область #обстріл #мерефа

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