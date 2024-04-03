Події

19:48 03.04.2024

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

1 хв читати
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 03.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

08:03 03.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

07:44 03.04.2024
Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

07:31 03.04.2024
Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

07:25 03.04.2024
За добу на фронті було 75 бойових зіткнень, ЗС України тримають оборону на семи напрямках

За добу на фронті було 75 бойових зіткнень, ЗС України тримають оборону на семи напрямках

07:19 03.04.2024
Окупанти за добу завдали по Україні 2 ракетних і 78 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали по Україні 2 ракетних і 78 авіаційних ударів

20:15 02.04.2024
Генштаб ЗСУ: Окупанти за минулу добу завдали двох ракетних та 43 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Окупанти за минулу добу завдали двох ракетних та 43 авіаударів

20:10 02.04.2024
Генштаб ЗСУ: в районах Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині армія РФ за добу 18 разів намагалася прорвати оборону українських сил

Генштаб ЗСУ: в районах Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині армія РФ за добу 18 разів намагалася прорвати оборону українських сил

19:45 02.04.2024
Генштаб ЗСУ: авіація Сил оборони за добу успішно атакувала один ЗРК і 13 локацій окупантів

Генштаб ЗСУ: авіація Сил оборони за добу успішно атакувала один ЗРК і 13 локацій окупантів

08:23 02.04.2024
Росіяни за добу втратили 780 осіб

Росіяни за добу втратили 780 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Столтенберг: Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

ОСТАННЄ

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Україна та Португалія підготують безпекову угоду

Міноборони України ініціює створення військового омбудсмена - нового інституту із захисту прав військовослужбовців

Завершено роботи з ремонту Другого Донецького водоводу

Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА