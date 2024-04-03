Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога

Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції РЕБ та одному пункту управління БПЛА ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника.