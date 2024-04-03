Події

19:40 03.04.2024

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

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На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак, на авдіївському - вісім атак

За добу українські військові відбили 10 ворожих атак на бахмутському напрямку, де ворог намагався покращити тактичне положення, ще вісім атак було відбито на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом протягом доби на фронті зафіксовано 54 бойові зіткнення.

"На бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак у районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу ввечері.

На авдіївському напрямку ЗСУ відбили вісім ворожих атак у районах Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Первомайського та Невельського Донецької області, де противник намагався вибити підрозділи українських захисників із займаних рубежів.

Крім цього, Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі Андріївки на Луганщині на куп'янському напрямку, а також три атаки - в районі Тернів на Донеччині на лиманському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону.

У свою чергу за добу противник за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Новомихайлівки та Урожайного на новопавлівському напрямку.

Також ворог здійснив чотири атаки на позиції українських військових на лівобережжі Дніпра на херсонському напрямку.

На оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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