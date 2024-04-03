У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

Флот РФ 3 квітня не виводив кораблі на бойове чергування в Чорне й Азовське моря, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"Станом на 07:00 03.04.2024. У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, носіїв крилатих ракет "Калібр" немає", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 9 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 13 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.