Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу і 13 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06.00 середи.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.