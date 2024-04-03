Події

07:31 03.04.2024

Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

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Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу і 13 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06.00 середи.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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