За добу на фронті було 75 бойових зіткнень, ЗС України тримають оборону на семи напрямках

Минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, Сили оборони стримують окупантів на семи напрямках, зокрема на новопавлівському - відбили 24 атаки, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 середи.

На куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника біля населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак неподалік населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.