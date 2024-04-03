Окупанти за добу завдали по Україні 2 ракетних і 78 авіаційних ударів

Ворог завдав 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

Зазначається, що вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 4 БПЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БПЛА було знищено.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.