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20:56 02.04.2024

Україна та Швейцарія скоординували підготовку до Глобального саміту миру

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Українська та швейцарська сторони скоординували підготовку до Глобального саміту миру, наголошуючи на важливості залучення до нього якомога більшої кількості держав, повідомляє пресслужба президента України.
"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався у форматі відеозв'язку з керівником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером", - ідеться у повідомленні пресслужби у вівторок.
Як повідомляється, сторони обговорили підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру, який прийматиме Швейцарія. "Окремо зосередилися на тому, що важливо залучити до нього якнайбільше держав із широким представництвом усіх континентів", - наголошується в повідомленні.
Єрмак подякував швейцарській стороні за всебічну підтримку Української формули миру та підготовку до Саміту миру, адже саме там стартуватиме робота над спільним планом досягнення справедливого миру в Україні.
Участь у зустрічі також узяли заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Теги: #україна #саміт #миру #швейцарія

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