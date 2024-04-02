Генштаб ЗСУ: Окупанти за минулу добу завдали двох ракетних та 43 авіаударів

Російська армія за минулу добу завдала двох ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18:00 вівторка.

Як зазначається в повідомленні Генштабу у фейсбуці, противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Волфине і Олександрівка Сумської області та Липці Харківської області. Також від авіаудару постраждали райони Курдюмівки Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка та Карлівка Донецької області та в районах населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Водяне та Вугледар Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 110 населених пунктів України.