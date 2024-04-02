Генштаб ЗСУ: в районах Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині армія РФ за добу 18 разів намагалася прорвати оборону українських сил

Протягом доби зафіксовано 62 бойові зіткнення, найактивнішими дії російських військ були на авдіївському та новопавлівському напрямках, де Сили оборони відбили 10 та 18 атак противника відповідно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 вівторка.

Як зазначається в повідомленні Генштабу у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник провадить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів із території РФ.

На куп'янському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, на лиманському – вісім атак біля н.п. Терни Донецької області. На бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області. "На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено в повідомленні Генштабу.

На оріхівському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників у районах Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області. На Херсонщині протягом доби російські війська провели одну атаку на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.