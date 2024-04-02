Події

19:16 02.04.2024

USAID оголосив про старт грантової програми для аграрних переробних підприємств із розвитку експорту

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Програма USAID з аграрного та сільського розвитку оголосила про старт програми зі співфінансування 20 українських аграрних переробних підприємств, що мають намір відновити та розвивати експортний потенціал, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Згідно з повідомленням, участь у конкурсі можуть брати недержавні (приватні) підприємства/компанії, які мають експортно орієнтовані стратегії розвитку та є постійними експортерами.
Підприємства можуть отримати співфінансування, щоб збільшити обсяги закупівлі та переробки сировини, зокрема, залучаючи для довгострокового партнерства мікро-, малих і середніх агровиробників. Здобувачі грантової програми також зможуть упровадити нові технології переробки продукції зернових, щоб збільшити продуктивність щонайменше на 25%.
Очікується, що за грантові кошти підприємства зможуть розробити довгострокову експортну стратегію та збільшать обсяги продажів на 20% через п’ять нових експортних каналів і ринків збуту готової продукції переробки та наростять обсяги продажу на зарубіжних ринках.
Програма USAID АГРО особливу увагу звертатиме на відновлення та посилення переробних потужностей для виробництва продукції з доданою вартістю на експорт таких товарних позицій, як кукурудза на комбікорми та харчові продукти; пшениця для продовольчих, промислових і кормових цілей; жито на промислові й кормові цілі; насіння соняшнику промислове; високоолеїнове насіння соняшнику; соєві боби на промислові й кормові цілі; насіння сортове та звичайного циклу.
Донорська організація звернула увагу претендентів, що не передбачається участь проєктів, спрямованих на зберігання зернових, олійних і бобових, що включають приймання, очищення, сушіння, зберігання, відвантаження зерна на залізницю і автотранспорт.
Кінцевий термін подання заявок - 31 травня 2024 року.

Теги: #usaid #україна #гранти

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