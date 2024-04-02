Події

18:39 02.04.2024

Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

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Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

Президент Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, ухвалений Верховною Радою в травні 2023 року.

Це випливає з картки законопроєкту про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 30 травня 2023 року ухвалила в першому читанні за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №9281). Закон розроблено з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27- до 25-річного віку.

Як зазначалося, у разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу (один-три роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу. Водночас перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років і необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів (обстежень) призводить до значних фінансово-матеріальних витрат.

 

Теги: #закон #мобілізація

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