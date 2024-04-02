У 75-ту річницю НАТО глави МЗС країн Альянсу збираються у штаб-квартирі, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

У рамках майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, яке припадає безпосередньо на 75-ту річницю від дня підписання Північноатлантичного договору, за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Про це у вівторок під час онлайн-брифінгу журналістам сказала посол США в НАТО Джуліана Сміт, говорячи про майбутнє засідання, яке відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 3-4 квітня.

"Ця конкретна зустріч міністрів закордонних справ відбувається в дуже хвилюючий час, оскільки не лише збігається з фактичною 75-ю річницею підписання Північноатлантичного договору, а й ми вітаємо нашого 32-го члена Альянсу Швецію на найпершій зустрічі міністрів закордонних справ як повноправного члена. Зустріч міністрів закордонних справ цього тижня також включатиме сесію Ради НАТО-Україна з міністром закордонних справ України Кулебою. Союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну, чи то за допомогою двосторонньої допомоги в безпековій сфері, чи то за допомогою Комплексного пакета допомоги НАТО", - розповіла вона.

Сміт наголосила, що Альянс прагне, щоб "Україна вийшла переможцем". "Ми підтримуємо Контактну групу з питань оборони України, постійно шукаємо способи надати нашим друзям в Україні те, що їм потрібно на полі", - запевнила американський посол.

Сміт висловила сподівання, що Конгрес проголосує пакет допомоги Україні "якнайшвидше, щоб ми могли передати цю критично важливу допомогу в руки наших друзів в Україні".

"Ми продовжуємо працювати з нашими друзями в Європі та Канаді, щоб гарантувати, що ця підтримка і далі надходитиме - це питання перебуває в центрі уваги штаб-квартири НАТО. Я не бачу, щоб хтось відпускав педаль газу. Але я бачу, як країни (члени НАТО) щотижня висувають свіжі ідеї щодо того, що ще ми можемо зробити разом для України, і я очікую, що це буде значною мірою частиною уваги на міністерській зустрічі, яка розпочнеться завтра", - деталізувала Сміт.

Відповідаючи на запитання про те, як Україна веде цю війну, американський посол наголосила, що США вважають, що Україна має повне право захищати свою територію від неспровокованої російської агресії. "З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета - допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою", - уточнила вона.

Сміт також підтвердила позицію Вашингтона, що США не підтримують відправлення військ воювати в Україну. "Ми дуже ясно дали зрозуміти з першого дня (початку війни), що ми не зацікавлені в тому, щоб ставати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії", - констатувала посол.

Американський посол нагадала, що в НАТО вважають російську загрозу Альянсу головною загрозою. "Якщо ви повернетеся й прочитаєте стратегічну концепцію від 2022 року, то невипадково ми включили Росію до списку прямої загрози для Альянсу. Саме тому ми проводимо більшу частину нашого часу тут, борючись із цією конкретною загрозою, яку становить Росія. Ми також багато разів бачили в історії, що якщо не зупинити диктатора або авторитарного лідера, вони продовжують іти, і тому так важливо, щоб ми всі допомогли Україні витіснити Росію з її території і покласти край цій неспровокованій агресії. Якщо вони (українці) не доб'ються успіху, звісно, є побоювання, що Росія відчує себе вимушеною продовжувати йти, але ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в Балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", - зазначила Сміт.