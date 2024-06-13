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16:42 13.06.2024

Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить термінові потреби України в озброєнні та створення структури для стійкої та довгострокової підтримки

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Столтенберг: Рада Україна-НАТО обговорить термінові потреби України в озброєнні та створення структури для стійкої та довгострокової підтримки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що під час засідання Ради Україна-НАТО міністри оборони обговорять термінові потреби України в озброєнні та створення надійної структури для стійкої та довгострокової підтримки.

"Я з нетерпінням очікую разом з вами (звернувся до міністра Умєрова) проведення Ради Україна-НАТО, у рамках якої обговоримо і термінові потреби в плані надання допомоги Україні в безпековій сфері, особливо потреби в засобах протиповітряної оборони, і те, як гарантувати, що в нас є надійна структура для підтримки в довгостроковій перспективі, так само як і допомогти вам побудувати майбутнє Збройних сил України", - сказав Столтенберг у четвер у Брюсселі на спільному з міністром оборони України Рустемом Умєровим підході до преси перед початком засідання Ради Україна-НАТО.

Він повідомив, що перед засіданням Ради Україна-НАТО відбулося засідання Контактної групи щодо України, так званий "Рамштайн", у якому обидва взяли участь. За словами Столтенберга, під час цього засідання "союзники оголосили про більшу підтримку України". "Це надзвичайно важливо. Ми закликаємо наших союзників робити подальші кроки, а також гарантувати, що допомогу буде доставлено якомога швидше", - додав генсек НАТО.

Столтенберг також відзначив "хоробрість і сміливість особисто вас, політичного і військового керівництва, але не в останню чергу - чоловіків і жінок у формі на полі бою в Україні, які справили враження на весь світ". "Вони дозволили досягти значних успіхів, виштовхнувши російських загарбників, а також завдали важких втрат російським військам. Це важливо для України, але й важливо для нас, тому що ви насправді боретеся за цінності, в які ми всі віримо", - констатував він.

Зі свого боку Умєров висловив сподівання на продуктивність майбутнього засідання, відзначивши лідерство Столтенберга в підтримці України. "Ми цінуємо ваше особисте керівництво, партнерів по НАТО, у сфері нашої термінової підтримки. Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з вами моделі довгострокового співробітництва. Я думаю, що це буде наша остання зустріч перед Вашингтонським самітом, на який ми з нетерпінням чекаємо найближчим часом на рівні керівництва", - зазначив міністр оборони.

Умєров також зазначив, що міністри обговорять питання термінових потреб України та запропонованих "інституційних змін".

Теги: #україна_нато #рада

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