РФ використовує приманки, щоб заплутати українські цілевказання - британська розвідка

Росія змушена застосовувати низку приманок і методів обману в спробі заплутати українські цілевказання з огляду на успішні удари Збройних сил України по військових об'єктах агресора, які тривають, вважають у британській розвідці.

"На Кіровському аеродромі в окупованому Криму на бетоні намальовані несправжні російські винищувачі. Подібні малюнки помічено ще щонайменше на 12 російських авіабазах, що свідчить про ступінь занепокоєння росіян майбутніми українськими ударами і їхньою здатністю відбити їх", - ідеться у звіті, оприлюдненому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Водночас у розвідці зазначають, що спроба обману повністю зводиться нанівець, оскільки російські вертольоти і далі регулярно сідають на намальовані силуети винищувачів-приманок.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність авіації на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідки України", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://x.com/DefenceHQ/status/1775094054444785745?s=20