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08:23 02.04.2024

Росіяни за добу втратили 780 осіб

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Росіяни за добу втратили 780 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 12 танків, 29 бронемашин, 30 артсистем, 22 БПЛА, а також 37 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 443660 (+780) осіб, танків - 6998 (+12) од, бойових броньованих машин - 13350 (+29) од, артилерійських систем - 11112 (+30) од, РСЗВ - 1023 (+0) од, засоби ППО - 744 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22), крилаті ракети - 2058 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14783 (+31) од, спеціальна техніка - 1832 (+6)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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