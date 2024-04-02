Російські війська за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари

Ворог завдав 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

У зведенні зазначається, що російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 9 ударних БПЛА було знищено.

Водночас минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка Чернігівської області; Середина-Буда, Лугівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Піщане, Терни, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Уманське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, Микільське Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.