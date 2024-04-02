Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 71 бойове зіткнення

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 вівторка.

Так, на лиманському напрямку сили оборони відбили 9 атак противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили 18 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські сили оборони відбили 10 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Георгіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

"За минулу добу відбулося 71 бойове зіткнення", - зазначили у зведенні.